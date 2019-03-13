Metro Vagonu Yer Altı Park Alanı İnşaatında Göçük (6)

İzmir Büyükşehir Belediyesince, metro vagonları için yapılan yer altı park alanının inşaatında göçük meydana geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesince, metro vagonları için yapılan yer altı park alanının inşaatında göçük meydana geldi.



Konak ilçesi Halkapınar Spor Salonu önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanı inşaatındaki sabah vardiyasına gelen görevliler, 2 bekçinin olmaması ve bölgede göçük oluşması üzerine durumu yetkililere bildirdi.



İnceleme yapan ekipler, gece görevli olan 2 bekçiye ulaşamayınca durumu polis, itfaiye, AKS ve AFAD ekiplerine bildirdi.



Bölgeye gelen ekiplerin, 2 bekçiyi arama çalışmaları sürüyor.



Olay nedeniyle Şehitler Caddesi ve Halkapınar Köprüsü tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.



Göçüğün yayılma riskine karşı hafriyat dolgusu çalışmaları başlatıldı.



Bölgede göçük riskinin devam etmesi üzerine kurtarma ekipleri dışındakiler güvenli bölgeye alındı.



Çalışmalar da alanın etrafında riski azaltmak için yapılan hafriyat dolgu çalışmalarının ardından yeniden başladı.



Göçüğün yaşandığı bölgede kanalizasyon hattının kırılması ve bölgeye atık su dolması üzerine İZSU ekipleri suyu vakumlamaya çalışıyor. Suyun debisinin yüksek olması nedeniyle bunda başarılı olamayan ekipler, suyun yönünü değiştirmeye çalışıyor.



Dedektör köpek de aramalara katılıyor



AFAD, İtfaiye ve AKS ekiplerinden oluşan 15 kişilik ekibin arama çalışmalarına, kokuya duyarlı 2 dedektör köpek de katıldı.



Polis ekipleri de geniş bir alanda güvenlik önlemi aldı.



Yetkililer, inşaat alanında saat 03.42'de elektriklerin kesilmesi nedeniyle göçüğün bu saatte meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.



Öte yandan olay yerinden görüntü almaya çalışan basın mensupları, görevliler tarafından engellenmeye çalışıldı.



Göçük altında kaldığı değerlendirilen bekçilerden Mehmet Çiftçi'nin ağabeyi Fevzi Çiftçi, yaklaşık 4-5 aydır gece bekçisi olarak çalışan kardeşiyle sürekli görüştüklerini, bu sabah haber üzerine bölgeye geldiğini belirtti.

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