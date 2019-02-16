Metro ve dağ yolu müjdesi

BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitinginde Kent Meydanı – Terminal metrosunun hizmete açılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını, 28 kilometrelik Nilüfer – Gürsu metrosu yapımının bizzat takipçisi olacağını ve Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerini Bursa'ya bağlayan dağ yolunun zorlu şartlara rağmen viyadük ve tünellere kısa zamanda tamamlanacağını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da mitingde yaptığı konuşmada, gelecek kuşaklara ilham kaynağı olacak eserleri Bursa'ya kazandırmak için canla başla çalışacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde soğuk havaya rağmen alanı hınca hınç dolduran Bursalılara seslendi. Sözlerine, "Osmanlı'yı beylikten cihan devletine taşıyan Bursa" diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toprağı verimli, havası temiz, denizi sakin, sanayisi üretken, ticareti bereketli, insanı çalışkan bu güzel, yeşil Bursa'yı selamlıyorum. Sokakları huzurlu, dağı ulu, tarihi köklü, geleceği aydınlık Bursa'yı selamlıyorum. Sizleri her biri Bursa'mızın alametifarikası olan kestane şekeri tadıyla, zeytin ve şeftali lezzetiyle, termal su sıcaklığıyla, çini güzelliğiyle selamlıyorum" dedi. Bursa çınarlarının sadece dibinde oturanlara değil, bölgeye de huzur verdiğini ifade eden Erdoğan, "Üretimle büyüyen bu ulu şehirde bir kez daha sizlerle birlikte olmanın, kucaklaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Coğrafyanın dört bir yanından gelip Bursa'da kök salan kardeşlerimiz için bu topraklar ebedi yurttur. Bunun için Bursa şehirlerden bir şehir değil, adına nice şiirler yazılan, eserler verilen bir yerdir. Bursa işte böyle bir rüyalar şehridir. Yüreğin ve emeğin şehri Bursa'nın 31 Mart'ta tercihini bir kez daha gelişme, kalkınma ve büyümeden yana kullanacağına inanıyorum" dedi.

Alanı dolduran vatandaşlara "31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz? diye sorunca "evet" yanıtı alan Erdoğan, "İşte benim gönlümdeki Bursa budur. Ben bu Bursa'ya aşığım. Tanıdım, tanıyalı sevdim, aşık oldum" dedi.

Yatırımları müjdeledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan son 16 yılda Bursa'ya 50 katrilyonluk yatırım yaptıklarını hatırlatarak, yeni yatırımların da müjdesini verdi. Bursa'daki şehir içi trafik sorununu çok iyi bildiğini dile getiren Erdoğan, "Yıldırım Osmangazi metrosunun Kent Meydanı Terminal bölümünün bir türlü bitirilemediğini biliyorum. Toplam hattı yüzde 21'lik bölümünü oluşturan bu hattın hizmete açılması için ne gerekiyorsa yapılmasının bizzat takipçisi olacağım. Yine 28 kilometrelik Nilüfer Gürsu metrosu için farklı formülleri devreye sokacağız. Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerini Bursa'ya bağlayan dağ yolunun ilk etap ihalesini yaptık, inşaat sürüyor. Zorlu şartlara rağmen viyadük ve tünellerle tamamlayacağız. Bu yol dağ ilçelerinden Bursa'ya ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale getirecek" diye konuştu.

Termal turizm bölgesi

Konuşmasında eski stadyumu millet bahçesi haline getirecek çalışmaların başladığını ve hemen stadın yanındaki Tower Plaza ile ilgili yıkım sürecinin de başladığına dikkat çeken Erdoğan, "Çünkü biz yatay mimari diyoruz. Orada dikey mimari var. Şimdi indiriyormuşuz, bugün başladı. Niye? söz verdik. Daha önce verdik yerine gelemedi, şimdi yerine geliyor. Bu tür kaçak köçek dikey mimari yakışmaz. Bursa'nın mimarisinde yatay mimari var. Bunun yanında Uludağ Bursa için önemli. Daha çok kış turizmine hizmet veren, yetki karmaşası sebebiyle hizmetlerin etkin götürülemediği bölge. Bursa ve ülkemiz için daha verimli değerlendirmek için Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz. Böylece 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını, işlerin en iyi şekilde yürütülmesi sağlıyoruz. Bunun yanında bir müjde de eski tabakhaneler bölgesiyle ilgili. Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bu bölgedeki mülkiyet sorunlarını nihayet çözdük. Termal turizm bölgesi haline getiriyoruz. Bu bölgede yapılacak termal tesislerin Bursa'ya yılda 1 milyar liralık katkıda bulunmasını bekliyoruz. Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Bursa'ya hükümet ve belediye eliyle bugüne kadar yapılan yatırımları kalem kalem anlatan Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde Bursalılardan destek istedi ve seçime kadar tüm teşkilatların kapı kapı dolaşıp, çalışmasını istedi.

Niyetimiz; ilham olacak eserler bırakmak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da miting alanında Bursalılara seslendi ve hem son 15 ayda hayata geçirdikleri çalışmaları hem de seçim sonrası yapacakları projelerin bir kısmını anlattı. Bursa'nın geleneksel dokusunu bozmadan, modern ama etkili dokunuşlarla, Bursa'yı daha yaşanabilir hale getirmenin derdiyle gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa'mızı, sivil toplum kuruluşlarından siyasi partilerine kadar bu şehrin tüm dinamikleriyle birlikte yönetmek üzere yola çıktık. Görevi devralmamızın üzerinden yaklaşık 16 ay geçti. Bu sürede, kah sabah erken saatlerde, kah gece yarılarına kadar, yapılanları ve yapılması gerekenleri en ince detayına kadar planlayarak yol haritamızı belirledik. Fırsat bulduğumuz tüm vakitlerde sizlerle buluşarak, sizlerin Bursa'ya dair düşüncelerini aldık. Bursa'yı ortak akılla yönetirsek, Bursa'yı Bursalılarla yönetirsek bu şehir yaşanılır hale gelir dedik. Hani, Yunus Emre'miz diyor ya: Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim!... Bizler Bursa'ya gönül verenler olarak, gönüller kazanma niyetimizi her ortamda dillendirdik. Ulaşım başta olmak üzere birçok soruna çözümler üretmeye çalıştık. Ak kadrolar eliyle başlayan şehirlerimizi ihya ve inşa hareketinde işimiz çok, sorumluluğumuz ağır. Niyetimiz geriden gelecek nesillere ilham olacak eserler bırakmak. Bu süreçte, cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, siz değerli hemşehrilerimin desteği hizmetlerimize güç verecek. Bizim Bursa için derdimiz, heyecanız var. Bunun için kapı kapı dolaşıp, herkese heyecanımızı anlatacağız. 20 senedir tek bir proje üretmeyenlere ders vermek için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi gezdi ve oradan da Bursa Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasına gelerek Başkan Alinur Aktaş'la görüştü.