METRO VE METROBÜSTE SABAH YOĞUNLUĞU - Son Dakika

METRO VE METROBÜSTE SABAH YOĞUNLUĞU

23.12.2020 11:02
METRO VE METROBÜSTE SABAH YOĞUNLUĞU, System.String[]

Avcılar'daki Merkez Üniversite Metrobüs Durağı'nda bu sabah da işe gitmek isteyenler sıraya girerken yoğunluk oluşturdu.

Avcılar'daki Merkez Üniversite Metrobüs Durağı'nda bu sabah da işe gitmek isteyenler sıraya girerken yoğunluk oluşturdu. Beylikdüzü yönünden gelen araçlardan inerek oturarak yolculuk yapmak isteyenlerin de eklenmesi ile Avcılar'daki hareket noktasına gelen metrobüslere binmek isteyenler sırada beklemek zorunda kaldı. Metrolarda özellikle Kirazlı-Yenikapı seferlerinde yine yoğunluk görülürken, kalabalık nedeniyle koronavirüs önlemleri arasındaki sosyal mesafe  hiçe sayıldı.

METRO VE METROBÜSTE SABAH YOĞUNLUĞU
METRO VE METROBÜSTE SABAH YOĞUNLUĞU
METRO VE METROBÜSTE SABAH YOĞUNLUĞU

Metrobüs Durağı, Üniversite, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel METRO VE METROBÜSTE SABAH YOĞUNLUĞU - Son Dakika


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