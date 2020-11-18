Metro ve metrobüste yine 'Sosyal mesafesiz' ulaşım - Son Dakika

İSTANBUL'da toplu ulaşımda en önemli araçlardan metrobüs ve metroda bu sabah saatlerinde yine 'Sosyal mesafesiz' yolculuk yapıldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni önlemler alınırken, sabah gün ağarmadan yola çıkan çalışanların kullandığı metrobüs ve metrolarda saat 08.30'a kadar yolcular sosyal mesafesiz yolculuk yapmak zorunda kaldı. Beylikdüzü ve Avcılar'dan hareket eden metrobüslere binenler sırt sırta gidecekleri yere ulaşmaya çalışırken, metrolarda da yoğunluk görüldü. Ataköy yönünden gelen metronun 15 Temmuz Sehitler Otogarı'ndaki Esenler ve Kirazlı seferleri için aktarmalarda yoğunluk görülürken yolcular araçlara binmede zorlandı. Özellikle Kirazlı-Yenikapı hattında da yolcular ayakta durmada zorlanarak yolculuk yaptı.