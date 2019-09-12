Son Dakika Haberleri: Metro ve tramvayda "cumadan pazara" kesintisiz sefer dönemi
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Metro ve tramvayda "cumadan pazara" kesintisiz sefer dönemi

55 dakika önce

Baykuş seferleriyle birlikte gece saatlerinde de toplu ulaşım hizmetini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi bir adım daha atarak metro ve tramvayda "saatte bir" gece seferi uygulamasını hizmete alıyor.

Metro ve tramvayda

Baykuş seferleriyle birlikte gece saatlerinde de toplu ulaşım hizmetini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi bir adım daha atarak metro ve tramvayda "saatte bir" gece seferi uygulamasını hizmete alıyor. Cuma ve cumartesi gecelerini kapsayan uygulama 13 Eylül'de başlayacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda çok önemli bir adım daha atıyor. 13 Eylül Cuma gece yarısından itibaren başlayacak uygulamayla metro ve tramvay seferleri haftanın iki günü sabaha kadar kesintisiz devam edecek. "Geceyi sabaha bağlıyoruz" sloganıyla hayata geçirilen yeni uygulama sayesinde 24 saat kesintisiz ulaşım hedefi raylı sistemlerde gerçekleştiriliyor.


Saatte bir sefer yapılacak


Cuma günlerini cumartesiye, cumartesileri ise pazara bağlayan gecelerde İzmir Metro ile Konak ve Karşıyaka tramvayları seferlerini ara vermeksizin sürdürecek. Seferler saatte bir gerçekleştirilecek. Böylece cuma günleri sabah başlayan metro ve tramvay işletmesi, pazar gece yarısına kadar ara vermeksizin devam edecek. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:27 Kaynak: İHA
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