Son Dakika Haberleri: Metro Yolunda İntihar: Seferler Aksıyor (1)

Metro Yolunda İntihar: Seferler Aksıyor (1)

38 dakika önce

Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHAAtaköy-Bahçelievler Metro istasyonları arasında bir kişinin raylara atlayarak intihar etmesi nedeniyle seferler aksıyor.

Metro Yolunda İntihar: Seferler Aksıyor (1), System.String[]
Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA

Ataköy- Bahçelievler Metro istasyonları arasında bir kişinin raylara atlayarak intihar etmesi nedeniyle seferler aksıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yenikapı-Havalimanı Hattı Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında yaşanan bir intihar sebebiyle, seferler Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılmaktadır. Yaşanan bir intihar olayı sebebiyle Yenikapı-Havalimanı Hattı Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Seferler Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılmaktadır. Yolcularımız Ataköy- Bahçelievler arasında Metrobüse yönlendirilmektedir. Seferlerimiz Yenikapı- Kirazlı arasında sorunsuz devam etmektedir

Görüntü Dökümü:

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-Ataköy metro durağından görüntü

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:37 Kaynak: DHA

İstanbul, Bahçelievler, Güncel
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