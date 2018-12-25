Son Dakika Haberleri: Metro Yolunda İntihar: Seferler Aksıyor (1)

Metro Yolunda İntihar: Seferler Aksıyor (1)

29 dakika önce

Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA-ATAKÖY-Bahçelievler Metro istasyonları arasında bir kişinin raylara atlayarak intihar etmesi nedeniyle seferler aksıyor.

Metro Yolunda İntihar: Seferler Aksıyor (1), System.String[]
Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA-ATAKÖY- Bahçelievler Metro istasyonları arasında bir kişinin raylara atlayarak intihar etmesi nedeniyle seferler aksıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yenikapı-Havalimanı Hattı Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında yaşanan bir intihar sebebiyle, seferler Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılmaktadır. Yaşanan bir intihar olayı sebebiyle Yenikapı-Havalimanı Hattı Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Seferler Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılmaktadır. Yolcularımız Ataköy- Bahçelievler arasında Metrobüse yönlendirilmektedir. Seferlerimiz Yenikapı- Kirazlı arasında sorunsuz devam etmektedir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:43 Kaynak: DHA

Bahçelievler, Ataköy, Güncel
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