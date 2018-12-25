Metro Yolunda İntihar Seferler Aksıyor
31 dakika önce
Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHAAtaköy-Bahçelievler Metro istasyonları arasında bir kişinin raylara atlayarak intihar etmesi nedeniyle seferler aksıyor.
Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA
Ataköy- Bahçelievler
Metro istasyonları arasında bir kişinin raylara atlayarak intihar etmesi nedeniyle seferler aksıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
)'ne bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Yenikapı-Havalimanı Hattı Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında yaşanan bir intihar sebebiyle, seferler Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılmaktadır. Yaşanan bir intihar olayı sebebiyle Yenikapı-Havalimanı Hattı Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Seferler Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılmaktadır. Yolcularımız Ataköy- Bahçelievler arasında Metrobüse yönlendirilmektedir. Seferlerimiz Yenikapı- Kirazlı
arasında sorunsuz devam etmektedir
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:41 Kaynak: DHA
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