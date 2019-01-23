Son Dakika Haberleri: Metro, Zilliant Iq Platformunu Türkiye'de Kullanacak

Metro, Zilliant Iq Platformunu Türkiye'de Kullanacak

1 saat önce

Gıda toptancılığı ve perakendeciliğinde uluslararası alanda faaliyet gösteren Metro'nun, Türkiye'de Zilliant Price IQ platformunun kullanılacağı duyuruldu.

Metro, Zilliant Iq Platformunu Türkiye'de Kullanacak, System.String[]
Gıda toptancılığı ve perakendeciliğinde uluslararası alanda faaliyet gösteren Metro'nun, Türkiye'de Zilliant Price IQ platformunun kullanılacağı duyuruldu.

B2B şirketlerin verileri karlı büyümeyi hızlandırmak üzere işlemeye uygun zekaya dönüştürmesine destek olan çoklu kullanıcılı hizmet yazılımı şirketi Zilliant, gıda toptancılığı ve perakendeciliğinde uluslararası alanda faaliyet gösteren Metro tarafından Türkiye'de Zilliant Price IQ platformunun kullanılacağını duyurdu.

Konuyu değerlendiren Metro Cash ve Carry Gıda Direktörü Deniz Alkaç, "Yazılım şirketinin heyecan verici büyüme planlarımızı destekleyecek doğru ortak olduğuna inanıyoruz. Hem Öde ve Al hem de Gıda Sevkiyatı (FSD) işletmelerimizde iyileştirilmiş fiyatlandırma rehberliği sağlayacak benzersiz konuma sahiptir" dedi.

Zilliant Başkanı ve CEO'su Greg Peters şu ifadeleri dile getirdi: "Metro Grup ile olan ilişkimizi büyüttüğümüz için mutluyuz. Şirketimiz, B2B şirketlerin daha akıllı ticari kararlarla vermesini sağlayan yapay zeka esaslı işlemeye uygun iç görüler vasıtasıyla karlı büyümeyi hızlandırabilmesine olanak tanıyan, tek çözüm ve örnek sunan fiyat iyileştirme ve kuralcı satış çözüm sağlayıcıları arasında yer almaktadır". - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:01 Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi
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