Son Dakika Haberleri: Metrobüs Arıza Yaptı, Trafikte Yoğunluk Yaşandı

Metrobüs Arıza Yaptı, Trafikte Yoğunluk Yaşandı

8 dakika önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu akşam saat 18.00 sıralarında Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan bir metrobüs arıza yaptı.

Metrobüs Arıza Yaptı, Trafikte Yoğunluk Yaşandı, System.String[]
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu akşam saat 18.00 sıralarında Söğütlüçeşme- Beylikdüzü seferini yapan bir metrobüs arıza yaptı. Arıza yapan metrobüste bulunan yolcular, arkadan gelen diğer metrobüslere bindirildi. Arıza nedeniyle yola sızan motor yağında Avrupa Yakası yönünde köprü üzerinde yoğunluk yaşandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:42 Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Güncel
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