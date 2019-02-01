Metrobüs Arıza Yaptı, Trafikte Yoğunluk Yaşandı
8 dakika önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu akşam saat 18.00 sıralarında Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan bir metrobüs arıza yaptı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu akşam saat 18.00 sıralarında Söğütlüçeşme- Beylikdüzü
seferini yapan bir metrobüs arıza yaptı. Arıza yapan metrobüste bulunan yolcular, arkadan gelen diğer metrobüslere bindirildi. Arıza nedeniyle yola sızan motor yağında Avrupa Yakası
yönünde köprü üzerinde yoğunluk yaşandı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:42 Kaynak: DHA
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