Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu

22 dakika önce

Bakırköy-İncirli Metrobüs Durağı yakınında bir metrobüsün arıza yapmasından dolayı uzun kuyruklar oluştu.

Bakırköy-İncirli Metrobüs Durağı yakınında bir metrobüsün arıza yapmasından dolayı uzun kuyruklar oluştu. Beylikdüzü istikametinde arıza yapan metrobüsten dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Bakırköy İncirli Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs bilinmeyen nedenle arıza yaptı. Arıza nedeniyle diğer metrobüsler yolda geçmekte zorluk yaşarken,uzun kuyruklar oluştu. Yaşana aksama yüzünden yolcular uzun süre soğuk havada beklemek zorunda kaldı. Beylikdüzü istikametinde arıza yapan metrobüsten dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor. Metrobüs arızası nedeniyle bölgeye kurtarıcı aracı sevk edildi. Metrobüsün kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

(Vedat Bayraktar - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu

Metrobüs Durağı, Beylikdüzü, Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:15 Kaynak: İHA
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