İSTANBUL'da sabah saatlerinde Zincirlikuyu durağı yakınlarında bir metrobüs arızası yaşandı. Metrobüsten inen yolcular, Zincirlikuyu durağına kadar yürümek zorunda kaldı.
Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüs, arıza yaptı. Metrobüsten inen yolcular Zincirlikuyu durağına kadar yürümek zorunda kaldı. Bazı yolcular o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Arıza nedeniyle metrobüs hattında bir süre yoğunluk yaşandı. Arıza yapan metrobüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Son Dakika › Güncel › METROBÜS ARIZA YAPTI, YOLCULAR DURAĞA YÜRÜYEREK GİTTİ - Son Dakika