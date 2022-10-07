Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüs, arıza yaptı. Metrobüsten inen yolcular Zincirlikuyu durağına kadar yürümek zorunda kaldı. Bazı yolcular o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Arıza nedeniyle metrobüs hattında bir süre yoğunluk yaşandı. Arıza yapan metrobüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaynak: DHA

Zincirlikuyu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › METROBÜS ARIZA YAPTI, YOLCULAR DURAĞA YÜRÜYEREK GİTTİ - Son Dakika

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