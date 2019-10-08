Son Dakika Haberleri: Metrobüs arızası seferleri aksattı
Son Dakika Güncel Metrobüs arızası seferleri aksattı

Metrobüs arızası seferleri aksattı

55 dakika önce

Topkapı durağı yakınlarında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

Metrobüs arızası seferleri aksattı, System.String[]

Topkapı durağı yakınlarında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy yönünde seyreden bir metrobüs, Topkapı durağı yakınlarında arızalandı.

Arıza nedeniyle metrobüste uzun kuyruklar oluştu, duraklarda da zincirleme olarak yoğunluk yaşandı. Arızalanan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Mecidiyeköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:44 Kaynak: AA
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