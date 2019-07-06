METROBÜS ARIZASI UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLDU
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Haber-Kamera: Birkan YILDIZ / İSTANBUL DHA Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs arıza yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:29 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Birkan YILDIZ/ İSTANBUL DHA
Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs arıza yaptı. Arıza nedeniyle yaklaşık 15 dakika Avcılar istikametinde sefer yapılamadı. Bu sırada uzun metrobüs ve yolcu kuyrukları oluştu. Ardından yol yardım aracının gelmesiyle bozuk metrobüs yoldan çekildi. Aracın kaldırılmasının ardından yoğunluk sona erdi.
Görüntü dökümü:
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-Metrobüs kuyruğu
-Duraktaki bekleyenler
-Yardım aracının gelmesi
-Genel ve detaylar
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