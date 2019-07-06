Metrobüs arızası uzun kuyruklara neden oldu
1 saat önce
KÜÇÜKÇEKMECE Sefaköy Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs arıza yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:35 Kaynak: DHA
KÜÇÜKÇEKMECE Sefaköy Metrobüs Durağı
'nda bir metrobüs arıza yaptı. Arıza nedeniyle yaklaşık 15 dakika Avcılar
istikametinde sefer yapılamadı. Bu sırada uzun metrobüs ve yolcu kuyrukları oluştu. Ardından yol yardım aracının gelmesiyle bozuk metrobüs yoldan çekildi. Aracın kaldırılmasının ardından yoğunluk sona erdi.
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