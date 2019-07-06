Son Dakika Haberleri: Metrobüs arızası uzun kuyruklara neden oldu
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Metrobüs arızası uzun kuyruklara neden oldu

1 saat önce

KÜÇÜKÇEKMECE Sefaköy Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs arıza yaptı.

Metrobüs arızası uzun kuyruklara neden oldu, System.String[]
KÜÇÜKÇEKMECE Sefaköy Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs arıza yaptı. Arıza nedeniyle yaklaşık 15 dakika Avcılar istikametinde sefer yapılamadı. Bu sırada uzun metrobüs ve yolcu kuyrukları oluştu. Ardından yol yardım aracının gelmesiyle bozuk metrobüs yoldan çekildi. Aracın kaldırılmasının ardından yoğunluk sona erdi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:35 Kaynak: DHA
Sefaköy metrobüs durağı, Avcılar, Güncel
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