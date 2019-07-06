Son Dakika Haberleri: METROBÜS ARIZASI UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLDU
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METROBÜS ARIZASI UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLDU

48 dakika önce

Haber-Kamera: Birkan YILDIZ / İSTANBUL DHAKüçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs arıza yaptı.

Haber-Kamera: Birkan YILDIZ/ İSTANBUL DHA
Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs arıza yaptı. Arıza nedeniyle yaklaşık 15 dakika Avcılar istikametinde sefer yapılamadı. Bu sırada uzun metrobüs ve yolcu kuyrukları oluştu. Ardından yol yardım aracının gelmesiyle bozuk metrobüs yoldan çekildi. Aracın kaldırılmasının ardından yoğunluk sona erdi.
METROBÜS ARIZASI UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLDU
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:12 Kaynak: DHA
Sefaköy metrobüs durağı, DHA, Güncel
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