METROBÜS ARIZASI UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLDU
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Haber-Kamera: Birkan YILDIZ / İSTANBUL DHAKüçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs arıza yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:12 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Birkan YILDIZ/ İSTANBUL DHA Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı
'nda bir metrobüs arıza yaptı. Arıza nedeniyle yaklaşık 15 dakika Avcılar
istikametinde sefer yapılamadı. Bu sırada uzun metrobüs ve yolcu kuyrukları oluştu. Ardından yol yardım aracının gelmesiyle bozuk metrobüs yoldan çekildi. Aracın kaldırılmasının ardından yoğunluk sona erdi.
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