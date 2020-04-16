Metrobüs çarpa çarpa geldi... Kazadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri - Son Dakika

Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ikisi şoför 4 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce soldaki sonra sağdaki bariyere vuran metrobüs tekrar hızlanarak yoluna devam ediyor. Metrobüs kısa süre sonra duraktaki metrobüse çarpıyor. Sürücünün direksiyon başında rahatsızlandığı öne sürülürken kazayla ilgili inceleme sürüyor.
ARAÇ KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
Kaza metrübüs aracının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, metrobüs aracının yalpalayıp sağa sola çarparak ilerlediği ve karşı yönde duran metrobüs ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.