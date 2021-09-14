Sabah saatlerinde Avcılar Merkez Metrobüs Durağı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre iki vatandaş arasında metrobüse binerken 'beni ittin' tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma taraflar arasında kavgaya dönüştü.
İki şahıs arasında durak içinde kovalamaca meydana geldi. Olay anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde taraflar arasında kovalamaca ve diğer vatandaşların bağrışmaları yer aldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Metrobüs durağında 'Beni ittin' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü - Son Dakika