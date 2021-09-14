Metrobüs durağında "Beni ittin" tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü - Son Dakika

Sabah saatlerinde Avcılar Merkez Metrobüs Durağı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre iki vatandaş arasında metrobüse binerken 'beni ittin' tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma taraflar arasında kavgaya dönüştü.

DURAK İÇİNDE KOVALAMACA MEYDANA GELDİ

İki şahıs arasında durak içinde kovalamaca meydana geldi. Olay anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde taraflar arasında kovalamaca ve diğer vatandaşların bağrışmaları yer aldı.