Metrobüs durağında endişe oluşturan görüntüler - Son Dakika

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme adımlarıyla birlikte vatandaşların birçoğu işlerine dönerken, sabah saatlerinde metrobüs durağında oluşan sosyal mesafesiz bekleyiş endişe oluşturdu. E-5'teki yoğun trafik ise drone ile havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme adımları atılmıştı. Atılan adımlardan birisi de toplu taşımadaki yolcu sayıları ile ilgili olmuştu. Dün açıklanan tablo ile birlikte vaka sayısının arttığı gözlendi. Sabah saatlerinde metrobüs duraklarında vatandaşların sosyal mesafesiz duraktaki bekleyişi işe endişe duyulmasına sebep oldu. E-5 Karayolu Avcılar mevkisi Küçükçekmece istikametinde ise yoğun araç trafiği oluştu. Oluşan trafik drone ile havadan da görüntülendi.

(Murat Delice/İHA)