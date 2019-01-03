Son Dakika Haberleri: Metrobüs Durağında Kaza

Metrobüs Durağında Kaza

58 dakika önce

Topkapı istikametine ilerleyen metrobüsün Darülaceze-Perpa durağında çarptığı kişi yaralandı.

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Topkapı istikametine ilerleyen metrobüsün Darülaceze- Perpa durağında çarptığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Topkapı yönünde ilerleyen metrobüs, durakta 40-45 yaşlarında olduğu belirtilen bir erkeğe çarptı.

Kaza dolayısıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bir süre aksayan seferler, yaralının hastaneye götürülmesinin ardından normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:33 Kaynak: AA

Darülaceze, Güncel
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