Son Dakika Haberleri: Metrobüs Durağında Kaza; Seferler Aksıyor

Metrobüs Durağında Kaza; Seferler Aksıyor

1 saat önce

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHADarülaceze Metrobüs durağında bir metrobüsün çarptığı belirtilen kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA

Darülaceze Metrobüs durağında bir metrobüsün çarptığı belirtilen kişi yaralandı. Duraktaki yaralı kişiye, sağlık ekipleri müdahale ediyor. Kaza nedeniyle uzun metrobüs kuyruğu oluştu, seferler aksıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:47 Kaynak: DHA

DHA, Güncel
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