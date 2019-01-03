Son Dakika Haberleri: Metrobüs Durağında Kaza; Seferler Aksıyor (2)

Metrobüs Durağında Kaza; Seferler Aksıyor (2)

1 saat önce

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA - DARÜLACEZE Metrobüs durağında bir metrobüsün çarptığı belirtilen kişi yaralandı.

Metrobüs Durağında Kaza; Seferler Aksıyor (2), System.String[]
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA - DARÜLACEZE Metrobüs durağında bir metrobüsün çarptığı belirtilen kişi yaralandı. Duraktaki yaralı kişiye, sağlık ekipleri müdahale ediyor. Kaza nedeniyle uzun metrobüs kuyruğu oluştu, seferler aksıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:25 Kaynak: DHA

DHA, Güncel
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