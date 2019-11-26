Son Dakika Haberleri: METROBÜS DURAĞINDA 'ŞAŞIRTAN ASANSÖR'E İBB'DEN AÇIKLAMA
Son Dakika Güncel METROBÜS DURAĞINDA 'ŞAŞIRTAN ASANSÖR'E İBB'DEN AÇIKLAMA - Son Dakika

METROBÜS DURAĞINDA 'ŞAŞIRTAN ASANSÖR'E İBB'DEN AÇIKLAMA

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'nda girişi olmadığı için çalıştırılmayan asansör nedeniyle engellilerin yaşadığı zor anları içeren DHA'nın haberi üzerine yazılı açıklama yaptı.

METROBÜS DURAĞINDA 'ŞAŞIRTAN ASANSÖR'E İBB'DEN AÇIKLAMA, System.String[]
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'nda girişi olmadığı için çalıştırılmayan asansör nedeniyle engellilerin yaşadığı zor anları içeren DHA'nın haberi üzerine yazılı açıklama yaptı.  Açıklamada  asansörün tamir edilemeyecek durumda olduğu belirtilerek,  "Menşei yurt dışı olan asansör için hemen sipariş verilmiştir. Asansörün kullanıma açılması için 15 günlük bir süre öngörülmüştür" denildi.

Açıklama şöyle:

"Engelli asansörü 7 Kasım 2019 günü bir vatandaşın mahsur kalması neticesinde yapılan kurtarma çalışması sırasında hasar görüp tamir edilemez hale gelmiştir. Menşei yurt dışı olan asansör için hemen sipariş verilmiştir. Asansörün kullanıma açılması için 15 günlük bir süre öngörülmüştür"


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Metrobüs Durağı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:23 Kaynak: DHA
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