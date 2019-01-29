Son Dakika Haberleri: Metrobüs Durağında Taraftar Kavgası

Metrobüs Durağında Taraftar Kavgası

53 dakika önce

-Söğütlüçeşme metrobüs durağında Kadınların "Çocuk var, kadın var, yapmayın" çığlıklarına aldırmadan kavga ettiler.

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-Söğütlüçeşme metrobüs durağında Kadınların "Çocuk var, kadın var, yapmayın" çığlıklarına aldırmadan kavga ettiler. 

Haber: Ahmet KONANÇ/ İSTANBUL DHA 

Fenerbahçe- Yeni Malatyaspor maçı sonrası Söğütlüçeşme metrobüs durağında her iki takım taraftarları birbirine girdi. Metrobüsün içine taşan kavga sırasında bazı kadın yolcuların dehşete kapılarak "Çocuk var, kadın var, yapmayın" diye feryat ettiği duyuldu.

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı sonrası sarı-lacivertli tarafların büyük bir bölümü Söğütlüçeşme metrobüs durağına hareket etti. Durakta hazır bekletilen metrobüslerle taraftarlar taşınmaya başlandı. Maçtan yaklaşık 1.5 saat sonra saat 23: 20 sıralarında Yeni Malatyasporlu taraftarlar da metrobüs durağına geldi. Yaklaşık 500 kişilik grup, durağa yanaşan metrobüslere binmeye başladı.

Bu sırada durakta bekleyen bir grup Yeni Malatyasporlu taraftarlar tezahürat yapınca, dolmak üzere bekletilen bir metrobüsün içindeki Fenerbahçeli bir grup taraftar "Burası Kadıköy, bağırmayınö diyerek dışarıya doğru tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede tekmeli-yumruklu kavgaya döndü. Bazı taraftarların kemerlerini çıkararak metrobüse girmeye ve karşı gruba vurmaya çalıştığı, metrobüsün camlarına da vurulduğu görüldü. Metrobüsün açık kapısı önündeki kavga yaklaşık 4-5 dakika sürdü.

"AĞABEY ÇOCUKLAR VAR, KADIN VAR" 

Araç içinde özellikle kadın yolcular paniğe kapıldı. Genç bir kadın yolcunun dehşete kapılarak "Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın" diye bağırarak kavganın bitmesini istediği duyuldu. Her iki taraftar grubunun da içinde kavgayı ayırmaya çalışanlar oldu. Diğer yolcuların çağrısı üzerine metrobüs şöförü aracı hareket ettirip kapıyı kapatınca kavga sona erdi.

Görüntü dökümü:

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(Cep telefonu kamerası)

-Kavga edenlerden görüntü

-Bir kadının "Çocuk var, kadın var, yapmayın" demesi

-Kapılara camlara vurmaları

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:46 Kaynak: DHA

kavga, Güncel
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