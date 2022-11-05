Metrobüs durağında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden kadının tabutunu, sadece hemcinsleri omuzladı

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Önceki gün İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüs durağında Sadrettin Ö. ve Neriman Sakallı tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından ikili arasına bir süre kovalamaca yaşandı. Olayda kadını durakta yakalayan zanlı, ilk önce dövüp sonrada silahın kabzasıyla vurdu. Zanlı daha sonra kadına 3 el ateş ederek kaçtı.

ÖNCE KADINI SONRA KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Genç kadın yere yığılırken, silah seslerini duyan polis ekipleri olay yerine geldi. Metrobüs köprüsünün altına giden zanlı aynı silahla kendi hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 37 yaşındaki Neriman Sakallı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ERKEKLERİN TAŞIMASINA İZİN VERMEDİLER

Nermin Sakallı'nın cansız bedeni İstanbul'dan memleketi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyüne getirildi. Kadınlar 'Kadına uzanan eller kırılsın' sloganları ile tabutu omuzlayarak köy meydanına getirdi. Burada yapılan duaların ardından Sakallı'nın tabutu yine kadınlar tarafından omuzlanıp defnedileceği mezarlığa getirildi.

Sakallı'nın yakınları defin sırasında sinir krizi geçirdi.