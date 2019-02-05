Metrobüs Durağındaki Astronot Yeşilay'ın Reklam Projesi Çıktı
21 dakika önce
METROBÜS duraklarında astronot kıyafetiyle dolaşan kişi sosyal medyanın gündemine oturdu.
METROBÜS duraklarında astronot kıyafetiyle dolaşan kişi sosyal medyanın gündemine oturdu. Merak yaratan olay, Yeşilay
'ın kampanyası çıktı. Yeşilay projeyi 9 Şubat'ta duyuracağını açıkladı. Yeşilay'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Astronot neden duraktaydı? Bu sorunun cevabını öğrenmek için 9 Şubat'ı bekleyin!"denildi.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:10 Kaynak: DHA
Serel Yereli, İç Çamaşırlı Fotoğrafını Takipçilerinin Beğenisine Sundu
Kıskanç Kadın, Sevgilisi İçin Bastırdığı Tişörtle Sosyal Medyayı Salladı
Metrobüste Astronot Kıyafeti Giyen Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi
Şeyma Subaşı, Yeni Sevgilisi Guido Senia'nın Evine Gitti