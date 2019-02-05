Metrobüs Durağındaki Astronot Yeşilay'ın Reklam Projesi Çıktı

METROBÜS duraklarında astronot kıyafetiyle dolaşan kişi sosyal medyanın gündemine oturdu.

METROBÜS duraklarında astronot kıyafetiyle dolaşan kişi sosyal medyanın gündemine oturdu. Merak yaratan olay, Yeşilay'ın kampanyası çıktı. Yeşilay projeyi 9 Şubat'ta duyuracağını açıkladı. Yeşilay'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Astronot neden duraktaydı? Bu sorunun cevabını öğrenmek için 9 Şubat'ı bekleyin!"denildi. - İstanbul

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