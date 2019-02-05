Son Dakika Haberleri: Metrobüs Durağındaki Astronot Yeşilay'ın Reklam Projesi Çıktı

Metrobüs Durağındaki Astronot Yeşilay'ın Reklam Projesi Çıktı

20 dakika önce

METROBÜS duraklarında astronot kıyafetiyle dolaşan kişi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Metrobüs Durağındaki Astronot Yeşilay'ın Reklam Projesi Çıktı, System.String[]
METROBÜS duraklarında astronot kıyafetiyle dolaşan kişi sosyal medyanın gündemine oturdu. Merak yaratan olay, Yeşilay'ın kampanyası çıktı.  Yeşilay projeyi 9 Şubat'ta duyuracağını açıkladı. Yeşilay'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Astronot neden duraktaydı? Bu sorunun cevabını öğrenmek için 9 Şubat'ı bekleyin!"denildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:11 Kaynak: DHA

Yeşilay, Güncel
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