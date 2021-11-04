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Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Ortalık karıştı - Son Dakika

Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Ortalık karıştı

04.11.2021 12:06

İstanbul'da metrobüs duraklarında dilencilik yapanlara yönelik polis ve zabıta ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Operasyonda, dilencilik yaptığı belirlenen 20 kişi ile dilendirilen çocuklar yakalandı. Ekiplere zorluk çıkaran kadınlar "Hadi gel kaldır bakalım nasıl kaldıracaksın?" diyerek ortalığı karıştırırken, çocuklar ise yaşanan karmaşadan dolayı korkup ağmaya başladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile İBB zabıta ekipleri, metrobüs duraklarında dilencilik yapanlara yönelik dün ortak operasyon düzenledi. 23 zabıta görevlisi ile çok sayıda polis ekibinin katıldığı operasyonda, dilencilik yaptığı belirlenen kişiler ve dilendirilen çocuklar yakalanarak metrobüse bindirildi.

Polis ekipleri tarafından kişilerin üzerinden çıkan paralara el konuldu. Dilendirilen çocuklar Çocuk Şube Müdürlüğü'nde koruma altına alınırken, dilendiği tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu gereğince 204 lira para cezası kesildi. Metrobüsün Çağlayan ve Mecidiyeköy duraklarında dilendirildiği tespit edilen 4 çocuk ekipler tarafından yakalandı. Yaşı küçük çocuklar ekiplere direnirken, ağladılar.

Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı

"HADİ GEL DE KALDIR"

Metrobüsün Mecidiyeköy durağında, daha önce İBB kameralarınca dilendikleri ve kaçak ürün satışı yaptıkları belirlenen 3 kadın, durakta bulunan bir kafede oturdukları sırada ekipler tarafından yakalandı. Suç işlemediklerini iddia eden 3 kadın, ekipler ile metrobüse binmemek için dakikalarca direndi. Ekiplere, "Kalkmıyoruz. Hadi gel kaldır. Nasıl kaldıracaksın?" diyerek direnen 3 kadın, daha sonra kadın zabıta görevlileri tarafından metrobüse götürüldü. Dilencilik yapmadıklarını iddia eden kadınlardan biri ise "Çorap, kalem gibi ne bulursak satıyoruz. Dilencilik yapmıyoruz" dedi.

ÇOCUĞUNU DİLENDİRİRKEN YAKALANDI

eytinburnu durağında tek başına dolaşan 6 yaşında bir kız çocuğu da ekipler tarafından alınarak metrobüse götürüldü. Çocuğun ağlayarak, Annem orada, annemi getirin" demesi üzerine ekipler, kız çocuğunun annesini de tespit ederek yakaladı. Beylikdüzü metrobüs durağında, insanlardan para isteyen biri kişi de ekipler tarafından tespit edildi. Zabıta ve polis ekipleri ile metrobüse götürülen kişi, üzeri arandıktan sonra başka bir durakta asayiş ekibine teslim edildi.

"5 LİRAM EKSİKTİ, İNSANLARDAN RİCADA BULUNUYORDUM"

Aynı durakta ekipler tarafından yakalanan bir başka kişi, "Kartıma para yüklemeye çalışıyordum. 5 liram vardı. 5 lira eksikti. Kartıma 5 lira takviye yapsınlar diye ricada bulunuyordum. Silivri otobüsüne binip, teyzemin yanına Silivri'ye gidecektim. İlk defa bu durumda kaldım" diye konuştu.

"KİMSEYE ZORLA BİR ŞEY SATMIYORUM"

Bedensel engelli bir başka kişi de, "Kardeşim de engelli. Babam emekli. Evim kira. Ben başka ne yapayım? Ben dilenmiyorum ki. Ben peçeteyi uzatıyorum. Alandan da Allah razı olsun, almayandan da. Kimseye zorla bir şey satmıyorum" ifadelerini kullandı. Pamuk şeker satarak bir yandan da dilencilik yaptığı belirlenen başka bir çocuk, ekipler tarafından alındı. Pamuk şekerler de metrobüste bulunan diğer çocuklara ve yakalanan kişilere dağıtıldı.

Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Ortalık karıştı
Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Ortalık karıştı

İstanbul, Metrobüs, Zabıta, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Ortalık karıştı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Ali Kublay: Bunun tek çaresi verene ceza kesecen dinlenmeyi serbest bırakacan1 ayda dilenci kalmaz yani bir 1000 veren kişiye ceza kesersen kökünden çözülür Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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