Metrobüs duraklarında yaya izdihamı yaşandı
2 saat önce
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalara nedeniyle vatandaşlar metrobüslere akın etti.
Fatih Sultan Mehmet
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:01 Kaynak: İHA
Köprüsü'ndeki çalışmalara nedeniyle vatandaşlar metrobüslere akın etti. Özellikle Altunizade Metrobüs durağında insan seli yaşanırken, vatandaşlar güçlükle ilerledi. Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar ikinci gününe girerken, işe gitmek için vatandaşlar metrobüslere akın etti. Özellikle Anadolu yakasında Altunizade Metrobüs durağında adeta insan seli yaşandı.Vatandaşlar güçlükle ilerlerken, sıcak hava nedeniyle bunaldılar . Sabah
yaşanan yoğunluk ardından sona erdi. - İSTANBUL
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