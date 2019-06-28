METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK
37 dakika önce
İstanbul DHA - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle toplu ulaşım araçlarına yönelen İstanbullular duraklarda yoğunluk ile karşılaştı.
İstanbul DHA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:32 Kaynak: DHA
- FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle toplu ulaşım araçlarına yönelen İstanbullular duraklarda yoğunluk ile karşılaştı. Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk oluştu. Durak dolup taşarken metrobüse binme kuyruğu üst geçite kadar uzandı. Yoğunluk ek metrobüslerin gelmesiyle azaldı.
Saadet Partisi İstanbul Adayı Necdet Gökçınar: İmamoğlu ve Yıldırım'a bir gönül kırgınlığım var
Ekrem İmamoğlu'nun yetkileri neler, hangi kararlar için Belediye Meclisi'nin onayı gerekiyor?
İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş
Metrobüs duraklarında yaya izdihamı yaşandı