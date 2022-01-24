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Metrobüs duraklarındaki kar yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika

Metrobüs duraklarındaki kar yoğunluğu devam ediyor

24.01.2022 20:10

- Metrobüs duraklarındaki kar yoğunluğu devam ediyor Şirinevler metrobüs durağındaki insan seli cep telefonu kamerasına yansıdı İstanbul'da kar nedeniyle toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk devam ediyor.

- Metrobüs duraklarındaki kar yoğunluğu devam ediyor

Şirinevler metrobüs durağındaki insan seli cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'da kar nedeniyle toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk devam ediyor. Şirinevler metrobüs durağındaki insan seli cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle toplu ulaşım araçlarında yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Şirinevler metrobüs durağında oluşan yoğun kalabalık cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metrobüs duraklarındaki kar yoğunluğu devam ediyor
Metrobüs duraklarındaki kar yoğunluğu devam ediyor
Metrobüs duraklarındaki kar yoğunluğu devam ediyor

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Şirinevler, İstanbul, Metrobüs, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metrobüs duraklarındaki kar yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika


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