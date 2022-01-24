Metrobüs duraklarındaki kar yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika

- Metrobüs duraklarındaki kar yoğunluğu devam ediyor
Şirinevler metrobüs durağındaki insan seli cep telefonu kamerasına yansıdı
İSTANBUL - İstanbul'da kar nedeniyle toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk devam ediyor. Şirinevler metrobüs durağındaki insan seli cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle toplu ulaşım araçlarında yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Şirinevler metrobüs durağında oluşan yoğun kalabalık cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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