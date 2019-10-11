Son Dakika Haberleri: Metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor
Son Dakika Güncel Metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor

Metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor

1 saat önce

İstanbul'da mesai çıkışında vatandaşların akın ettiği metrobüslerde oluşan kuyruklar kameralara yansıdı.

İstanbul'da mesai çıkışında vatandaşların akın ettiği metrobüslerde oluşan kuyruklar kameralara yansıdı.

İstanbul'da metrobüslerde yaşanan yoğunluk devam ediyor. her gün yaklaşık 1 milyon insanın tercih ettiği toplu taşıma aracı metrobüslerdeki yoğunluk sürüyor. Akşam saatlerinde mesai çıkışıyla birlikte yoğunluk oluşan metrobüslerin duraklarda uzun kuyruklar oluşturduğu anlar kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde metrobüslerin duraklara girişlerde uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

(İHA)

Metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:20 Kaynak: İHA
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