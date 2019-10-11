Son Dakika Haberleri: Metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor
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Metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor

46 dakika önce

Metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyorİSTANBUL - İstanbul'da mesai çıkışında vatandaşların akın ettiği metrobüslerde oluşan kuyruklar kameralara yansıdı.

Metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor, System.String[]

Metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor

İSTANBUL - İstanbul'da mesai çıkışında vatandaşların akın ettiği metrobüslerde oluşan kuyruklar kameralara yansıdı.

İstanbul'da metrobüslerde yaşanan yoğunluk devam ediyor. her gün yaklaşık 1 milyon insanın tercih ettiği tolu taşıma aracı metrobüslerdeki yoğunluk sürüyor. Akşam saatlerinde mesai çıkışıyla birlikte yoğunluk oluşan metrobüslerin duraklarda uzun kuyruklar oluşturduğu anlar kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde metrobüslerin duraklara girişlerde uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:37 Kaynak: İHA
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