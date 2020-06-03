Metrobüs kalabalığı yolcuları isyan ettirdi - Son Dakika

METROBÜSLERDEKİ kalabalık, koronavirüs sürecinde yolcuları isyan ettiriyor. 1 Haziran'da yeni normale geçilmesiyle birlikte İstanbulluların büyük bir çoğunluğu evlerinden çıkarak işlerine döndü, Metrobüs, tramvay, otobüs ve minibüslerde yolcu sayısı arttı, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Metro, tramvay ve otobüs duraklarının birleştiği Cevizlibağ metrobüs durağında saat 09.30'da bile metrobüs duraklarındaki kalabalık dikkat çekti. Duraklarda bekleyenler, metrobüsten inenler kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye uyamadı. Merdivenlerdeki ve üstgeçitteki kalabalıkta bulunanlar zaman zaman yürümekte güçlük çekti. Metrobüsten inen bir kişi, ". Biz 2 ay evde kaldık ama hiçbir anlamı kalmadı bence, boşuna kalmış olduk" dedi.

"EĞER İNSANLARI HAYATINI BÖYLE KORUYORLARSA KORUMAZ OLSUNLAR"

Avcılar'dan metrobüse binen Ali Savaş, "Metrobüsün içerisi tıklım tıklım, belediye otobüsleri, metrobüs, tramvay tıklım tıklım." dedi. Ayet Necim ise, "Metrobüs çok kalabalık. Beylikdüzü'nden Aksaray'a gidiyorum. Kalabalık, tehlikesi olabilir hakikaten" diye konuştu.İsmail Özgüneş, "Beylikdüzü'nden geliyor çok kalabalık. Özellikle akşam saatlerinde binemiyoruz. Dün yarım saat, 40 dakika bekledim. Çok kalabalık, yetmiyor. Güvenli değil böyle. Biz 2 ay evde kaldık ama hiçbir anlamı kalmadı bence, boşuna kalmış olduk" şeklinde konuştu.

- İstanbul