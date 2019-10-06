Son Dakika Haberleri: Metrobüs kazası (1)
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Metrobüs kazası (1)

1 saat önce

Kaza yapan aracın görüntüsü Ambulans görüntüleri İstanbul'da, Halıcıoğlu'ndan Avcılar'a devam eden metrobüs, önünde seyreden başka bir metrobüse çarptı.

Kaza yapan aracın görüntüsü

Ambulans görüntüleri İstanbul'da, Halıcıoğlu'ndan Avcılar'a devam eden metrobüs, önünde seyreden başka bir metrobüse çarptı.

Metrobüs kazası (1)

Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:12 Kaynak: AA
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