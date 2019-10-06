Metrobüs kazası (1)
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Kaza yapan aracın görüntüsü Ambulans görüntüleri İstanbul'da, Halıcıoğlu'ndan Avcılar'a devam eden metrobüs, önünde seyreden başka bir metrobüse çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:12 Kaynak: AA
Kaza yapan aracın görüntüsü
Ambulans görüntüleri İstanbul'da, Halıcıoğlu'ndan Avcılar'a devam eden metrobüs, önünde seyreden başka bir metrobüse çarptı.
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