Son Dakika Haberleri: Metrobüs Kazası Kamerada

Metrobüs Kazası Kamerada

28 dakika önce

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan metrobüs kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

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İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan metrobüs kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Beylikdüzü Haramidere'de seyir halindeki metrobüs, durakta bekleyen önündeki metrobüse çarptı. Birkaç yolcunun hafif şekilde yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde Haramidere durağında bekleyen bir metrobüs, yolcu indiriyor. Bu sırada durağa yanaşan bir başka metrobüs, hızını alamayarak önündeki metrobüse çarpıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:13 Kaynak: İHA

İstanbul, Beylikdüzü, 3. Sayfa
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