Metrobüs Kazası Kamerada
28 dakika önce
İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan metrobüs kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Beylikdüzü
'nde yaşanan metrobüs kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
Beylikdüzü Haramidere'de seyir halindeki metrobüs, durakta bekleyen önündeki metrobüse çarptı. Birkaç yolcunun hafif şekilde yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde Haramidere durağında bekleyen bir metrobüs, yolcu indiriyor. Bu sırada durağa yanaşan bir başka metrobüs, hızını alamayarak önündeki metrobüse çarpıyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:13 Kaynak: İHA
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