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Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Avcılar 'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza nedeniyle, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüslerdeki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. Vatandaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Avcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Metrobüs kazası sonrası duraklar tıklım tıklım! Kameralara yansıdı - Son Dakika

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