Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza nedeniyle, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüslerdeki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. Vatandaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı, metrobüs seferleri durdu. Duraklarda metrobüs bekleyen insanlar kısa sürede artarak büyük bir yoğunluk oluşturdular.
Son Dakika › 3. Sayfa › Metrobüs kazası sonrası duraklar tıklım tıklım! Kameralara yansıdı - Son Dakika