Metrobüs kazası sonrası duraklar tıklım tıklım! Kameralara yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Metrobüs kazası sonrası duraklar tıklım tıklım! Kameralara yansıdı

09.09.2022 19:59

İstanbul Avcılar'da gerçekleşen metrobüs kazası nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı. Seferler durduğu için araçlardan inen vatandaşların metrobüs yolundan yürüdü. Duraklarda da büyük bir yoğunluk oluştu.

Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza nedeniyle, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüslerdeki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. Vatandaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı, metrobüs seferleri durdu. Duraklarda metrobüs bekleyen insanlar kısa sürede artarak büyük bir yoğunluk oluşturdular.

Son dakika haberleri! Metrobüs kazası nedeniyle yolcular yürüyerek durağa ulaştı
Son dakika haberleri! Metrobüs kazası nedeniyle yolcular yürüyerek durağa ulaştı
Son dakika haberleri! Metrobüs kazası nedeniyle yolcular yürüyerek durağa ulaştı
Son dakika haberleri! Metrobüs kazası nedeniyle yolcular yürüyerek durağa ulaştı
Son dakika haberleri! Metrobüs kazası nedeniyle yolcular yürüyerek durağa ulaştı
Son dakika haberleri! Metrobüs kazası nedeniyle yolcular yürüyerek durağa ulaştı
YORUMLAR
500
Metrobüslerin birbirine girdiği kazadan gelen ilk görüntüler endişelendirdi Metrobüslerin birbirine girdiği kazadan gelen ilk görüntüler endişelendirdi Son dakika haberi | İSTANBUL-METROBÜS KAZASI NEDENİYLE YOLCULAR DURAKLARA YÜRÜYEREK ULAŞTI Son dakika haberi | İSTANBUL-METROBÜS KAZASI NEDENİYLE YOLCULAR DURAKLARA YÜRÜYEREK ULAŞTI
Kaynak: İHA

Avcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metrobüs kazası sonrası duraklar tıklım tıklım! Kameralara yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:22 Selçuk Bayraktar'dan 'borla çalışan İHA' iddialarına yönelik açıklama geldi
20:11 İlk kez halka seslenen İngiltere Kralı Charles: Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak
19:59 Metrobüs kazası sonrası duraklar tıklım tıklım! Kameralara yansıdı
19:32 Metrobüslerin birbirine girdiği kazadan gelen ilk görüntüler endişelendirdi
19:09 Metrobüsler kafa kafaya girdi! Feci kazada onlarca kişi yaralandı
18:35 İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sırp suç örgütü lideri İstanbul'da suikasta uğradı
17:43 Memleket Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarafını seçti: Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa o
17:26 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yeni gelişme! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
17:22 2. Elizabeth'e tapıyorlar! İngiliz gazete gökyüzündeki bir bulutu İngiltere Kraliçesine benzetti
18:39 Dolar ve euro haftayı kaç liradan kapattı? İşte son durum...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 20:43:34. #1.13#
SON DAKİKA: Metrobüs kazası sonrası duraklar tıklım tıklım! Kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement