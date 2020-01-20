Metrobüs kazasında gözaltına alınan şoför serbest kaldı - Son Dakika
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Metrobüs kazasında gözaltına alınan şoför serbest kaldı

6 saat önce

Şişli'de motosiklet sürücüsünün metrobüse çarparak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan metrobüs sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Metrobüs kazasında gözaltına alınan şoför serbest kaldı, System.String[]

Şişli'de motosiklet sürücüsünün metrobüse çarparak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan metrobüs sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli Mecidiyeköy'de dün akşam saat 21.00 sıralarında Emrecan Azder'in kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, metrobüs yoluna girerek Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde 34 TN 2706 plakalı metrobüse çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Azder, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmiş ve Azder'in Ukrayna'da Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi okuduğu, askere gitmek için Türkiye'ye geldiği öğrenilmişti.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan metrobüs sürücüsü, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan metrobüs şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

Mecidiyeköy, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:40 Kaynak: İHA
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