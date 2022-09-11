METROBÜS KAZASINDA YARALANAN ŞOFÖRÜN KARDEŞİ AMELİYAT OLDU BİLİNCİ AÇIK - Son Dakika
Üye Girişi

METROBÜS KAZASINDA YARALANAN ŞOFÖRÜN KARDEŞİ AMELİYAT OLDU BİLİNCİ AÇIK

11.09.2022 14:13

METROBÜS KAZASINDA YARALANAN ŞOFÖRÜN KARDEŞİ: AMELİYAT OLDU BİLİNCİ AÇIKNedim BAYHAN-Emre Can URAN/- AVCILAR'daki metrobüs kazasında yaralanan şoför Mahsun Kibar'ın, tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde dün ameliyat olduğu öğrenildi.

METROBÜS KAZASINDA YARALANAN ŞOFÖRÜN KARDEŞİ: AMELİYAT OLDU BİLİNCİ AÇIK

Nedim BAYHAN- Emre Can URAN/- AVCILAR'daki metrobüs kazasında yaralanan şoför Mahsun Kibar'ın, tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde dün ameliyat olduğu öğrenildi. Metrobüs şoförünün kardeşi Fatih Kibar, "Abimin hayati tehlikesi çok düşük seviyede, bilinci açık" dedi.

Avcılar'da 9 Eylül Cuma günü saat 18.30'da iki metrobüsün, durakta kafa kafaya çarpışması sonucu 99 kişi yaralandı. Metrobüs şoförlerinden 51 yaşındaki Mahsun Kibar'ın Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağında yolcu aldıktan bir süre sonra fenalaştığı ve kazanın bu nedenle gerçekleştiği iddia edildi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mahsun Kibar, gece yarısı yoğun bakıma alındı. Şoför Mahsun Kibar'ın dün saat 16.00'da ameliyata alındığı öğrenildi. Başarılı geçen ameliyat sonrası gece saatlerinde uyandırılan Kibar'ın bilincinin açık olduğu, iki gün içerisinde servise alınacağı öğrenildi.

"BİLİNCİ AÇIK"

Metrobüs şoförü Mahsun Kibar'ın kardeşi Fatih Kibar, "Bugün yanına gittiğimizde bilinci açıktı, su istiyordu. Bir iki gün daha yoğun bakımda takibi yapılacak. Darbeye bağlı yaralanması olmuş. Hızı düşük olduğu için ölümden dönmüş. Kazayla ilgili bir şey söylememiş, biz de soramadık. Sadece sağlık durumu ile ilgileniyoruz. Salı günü servise alınması bekleniyor, şu an hayati tehlikesi çok düşük" dedi.

YORUMLAR
500
Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 32. kez karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 32. kez karşı karşıya gelecek Metrobüs kazasında yaralanan şoförün kardeşi: Ameliyat oldu bilinci açık Metrobüs kazasında yaralanan şoförün kardeşi: Ameliyat oldu bilinci açık
Kaynak: DHA

Başakşehir, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel METROBÜS KAZASINDA YARALANAN ŞOFÖRÜN KARDEŞİ AMELİYAT OLDU BİLİNCİ AÇIK - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:45 Sahneye dekolteyle çıkan Simge Sağın'a tepki: Gülşen gitti, Simge geldi
12:01 Bakan Nebati makro ekonomide yaşanan güzel gelişmeyi duyurdu! İşte Borsa İstanbul'un büyük başarısı
11:57 CHP'li Ekrem İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın
11:36 İngiltere Kraliyeti'nde değişim! Kate Middleton kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı
11:30 İstanbul'da amcasının eşiyle ilişki yaşayan kuzenine şantaj yaptı! Yasak aşk ifşa olunca "namus meselesi" yüzünden silahlar patladı
11:32 İstanbul için yağış vakti! Meteoroloji tarih verdi
11:18 Yunanistan'ın ateş açtığı geminin, İsrail'in saldırdığı Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi
10:53 Hücuma geçen Batı destekli Ukrayna ordusunun Başkomutanı Zelenski'den Rusya'ya: Kaçmaları en iyi seçenek
10:40 Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Gelinlik tartışma konusu oldu
10:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis kelime oyunu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 14:31:48. #1.13#
SON DAKİKA: METROBÜS KAZASINDA YARALANAN ŞOFÖRÜN KARDEŞİ AMELİYAT OLDU BİLİNCİ AÇIK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement