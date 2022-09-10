Kaza, saat 18.30 sıralarında Avcılar Sosyal Tesisler Durağı'nın yakınında meydana geldi. İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazanın hemen saniyeler sonrası cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde toz ve dumanın yükseldiği görülüyor. Çevredekilerin de ambulans çağırma çabasında olduğu duyuluyor.

Kaynak: DHA

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › METROBÜS KAZASINDAN SANİYELER SONRASI : TOZ BULUTU VE DUMANLAR YÜKSELDİ - Son Dakika

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