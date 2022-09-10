METROBÜS KAZASINDAN SANİYELER SONRASI : TOZ BULUTU VE DUMANLAR YÜKSELDİ - Son Dakika
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METROBÜS KAZASINDAN SANİYELER SONRASI : TOZ BULUTU VE DUMANLAR YÜKSELDİ

10.09.2022 13:09

AVCILAR'da metrobüslerin kafa kafaya çarpıştığı andan saniyeler sonrası kameralara yansıdı.

AVCILAR'da metrobüslerin kafa kafaya çarpıştığı andan saniyeler sonrası kameralara yansıdı. Görüntülerde toz ve dumanların yükseldiği görülürken çevredekilerin ambulans çağırmaya çalıştığı duyuluyor.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Avcılar Sosyal Tesisler Durağı'nın yakınında meydana geldi. İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazanın hemen saniyeler sonrası cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde toz ve dumanın yükseldiği görülüyor. Çevredekilerin de ambulans çağırma çabasında olduğu duyuluyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel METROBÜS KAZASINDAN SANİYELER SONRASI : TOZ BULUTU VE DUMANLAR YÜKSELDİ - Son Dakika

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