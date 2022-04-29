Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı

29.04.2022 22:19
Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı

Beylikdüzü'nde sürücüsüz bir şekilde ilerleyen metrobüsün karşı şeritteki metrobüsle kafa kafaya çarpıştığı kazanın detayları ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde sürücüsüz bir şekilde ilerleyen metrobüsün karşı şeritteki metrobüsle kafa kafaya çarpıştığı kazanın detayları ortaya çıktı. Kontrolden çıkan metrobüsün daha önce arıza yaptığı ve sürücünün arızayı gidermek için aküyü kontrol ettiği sırada metrobüsün kendi kendine hareket ettiği öğrenildi.

Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağında akşam saat 18.30 sıralarında yaşanan kazada, sürücüsüz bir şekilde bariyerlere çarparak ilerleyen metrobüs, durak çıkışındaki karşı şeritten gelen metrobüsle kafa kafaya çarpışmış, arkadan gelen başka bir metrobüs de duramayarak kazaya karışan araçlara çarpmıştı. 8 kişinin yaralandığı ilginç metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı.

Sürücü aşağıya inmiş, arızalı metrobüs sürücüsüz hareket etmiş

Kontrolden çıkan metrobüsün olaydan kısa bir süre önce, başka bir durakta arıza yaptığı ve sürücü Oktay A.'nın da metrobüsün motor kısmındaki aküsünü kontrol etmek için araçtan indiği öğrenildi. Sürücünün aküyü kontrol ettiği sırada metrobüsün hareket ederek bir diğer durağa kadar bariyerlere çarparak sürücüsüz bir şekilde ilerlediği öğrenildi.

Metrobüs sürücüsü gözaltına alındı

Yaşanan kazanın ardından incelemelerde bulunan polis ekipleri, sürücüsüz hareket eden metrobüsün sürücüsü Oktay A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından araçların kaldırıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

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Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı! Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı!

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Metrobüs, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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