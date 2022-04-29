Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı

29.04.2022 23:17

Beylikdüzü'nde sürücüsüz bir şekilde ilerleyen metrobüsün karşı şeritteki metrobüsle kafa kafaya çarpıştığı kazanın detayları ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde sürücüsüz bir şekilde ilerleyen metrobüsün karşı şeritteki metrobüsle kafa kafaya çarpıştığı kazanın detayları ortaya çıktı. Kontrolden çıkan metrobüsün daha önce arıza yaptığı ve sürücünün arızayı gidermek için aküyü kontrol ettiği sırada metrobüsün kendi kendine hareket ettiği öğrenildi.

Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağında akşam saat 18.30 sıralarında yaşanan kazada, sürücüsüz bir şekilde bariyerlere çarparak ilerleyen metrobüs, durak çıkışındaki karşı şeritten gelen metrobüsle kafa kafaya çarpışmış, arkadan gelen başka bir metrobüs de duramayarak kazaya karışan araçlara çarpmıştı. 8 kişinin yaralandığı ilginç metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı.

SÜRÜCÜ AŞAĞIYA İNMİŞ, ARIZALI METROBÜS SÜRÜCÜSÜZ HAREKET ETMİŞ

Kontrolden çıkan metrobüsün olaydan kısa bir süre önce, başka bir durakta arıza yaptığı ve sürücü Oktay A.'nın da metrobüsün motor kısmındaki aküsünü kontrol etmek için araçtan indiği öğrenildi. Sürücünün aküyü kontrol ettiği sırada metrobüsün hareket ederek bir diğer durağa kadar bariyerlere çarparak sürücüsüz bir şekilde ilerlediği öğrenildi.

METROBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan kazanın ardından incelemelerde bulunan polis ekipleri, sürücüsüz hareket eden metrobüsün sürücüsü Oktay A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından araçların kaldırıldığı öğrenildi.

(Sadık Kahraman - İHA)

Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı
Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı
Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı
Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı - Son Dakika


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