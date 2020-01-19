METROBÜS METROBÜSE ARKADAN ÇARPTI; ŞOFÖR YARALANDI (1) - Son Dakika

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METROBÜS METROBÜSE ARKADAN ÇARPTI; ŞOFÖR YARALANDI (1)
13 dakika önce
Şişli Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda metrobüs önündeki bir başka metrobüse çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:08 Kaynak: DHA
Şişli Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda metrobüs önündeki bir başka metrobüse çarptı. Avcılar istikametinde meydana gelen kazada arkadan çarpan metrobüsün şoförü yaralandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Metrobüsler
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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