Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı (1) - Son Dakika

Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı (1)

6 saat önce

ŞİŞLİ Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda metrobüs önündeki bir başka metrobüse çarptı.

Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı (1), System.String[]
ŞİŞLİ Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda metrobüs önündeki bir başka metrobüse çarptı. Avcılar istikametinde meydana gelen kazada arkadan çarpan metrobüsün şoförü yaralandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.


- İstanbul
Okmeydanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı
Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı Şehit cenazesinde bir grup genç, üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdi Ekrem İmamoğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 16:45:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]