METROBÜS METROBÜSE ARKADAN ÇARPTI; ŞOFÖR YARALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel METROBÜS METROBÜSE ARKADAN ÇARPTI; ŞOFÖR YARALANDI - Son Dakika

METROBÜS METROBÜSE ARKADAN ÇARPTI; ŞOFÖR YARALANDI

6 saat önce

Şişli Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda metrobüs önündeki bir başka metrobüse çarptı.

METROBÜS METROBÜSE ARKADAN ÇARPTI; ŞOFÖR YARALANDI, System.String[]

Şişli Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda metrobüs önündeki bir başka metrobüse çarptı. Kazada arkadan çarpan metrobüsün şoförü yaralandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Okmeydanı Hastane Durağı'nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Zincirlikuyu- Avcılar seferini yapan metrobüs  henüz belirlenemeyen bir nedenle Okmeydanı Hastane Durağı'nda önündeki metrobüse çarptı. Kazada arkadaki metrobüs sürücüsü yaralandı.Yaralı sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle, metrobüs seferlerinde bir aksama yaşanmıyor.

Görüntü dökümü

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-Kaza yapan metrobüs

-Metrobüs hattındaki ambulans

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Okmeydanı, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:46 Kaynak: DHA
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