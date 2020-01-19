Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı - Son Dakika

Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı

6 saat önce

Şişli Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda metrobüs önündeki bir başka metrobüse çarptı.

Şişli Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda metrobüs önündeki bir başka metrobüse çarptı. Avcılar istikametinde meydana gelen kazada arkadan çarpan metrobüsün şoförü yaralandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.

Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı

Okmeydanı, Avcılar, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Birlikte eğlendikleri kadınları bacaklarından vuran saldırganlar kaçtı
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kanaat önderinin cenazesine 10 bin kişi katıldı Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Macron'un telaşlı tavrı dikkat çekti Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 20:21:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]