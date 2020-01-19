Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı - Son Dakika

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Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; şoför yaralandı
6 saat önce
Şişli Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda metrobüs önündeki bir başka metrobüse çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:07 Kaynak: DHA
Şişli Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda metrobüs önündeki bir başka metrobüse çarptı. Avcılar istikametinde meydana gelen kazada arkadan çarpan metrobüsün şoförü yaralandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.
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