Son Dakika Haberleri: Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; yaralılar var (1)
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Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; yaralılar var (1)

2 dakika önce

Halıcıoğliu'ndan Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı.

Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; yaralılar var (1), System.String[]

Halıcıoğliu'ndan Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Halıcıoğlu"nda saat 09.50 sıralarında meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre yaralılar var.

- İstanbul

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:55 Kaynak: DHA
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