Metrobüs metrobüse arkadan çarptı; yaralılar var (1)
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Halıcıoğliu'ndan Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:55 Kaynak: DHA
Halıcıoğliu'ndan Yenibosna İstikametine giden metrobüs, önünde seyreden metrobüse çarptı. Halıcıoğlu"nda saat 09.50 sıralarında meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre yaralılar var.
- İstanbul
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