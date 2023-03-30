Metrobüsün parçalara ayrıldığı görüntüler infial yarattı! İBB'den cevap gecikmedi - Son Dakika
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Metrobüsün parçalara ayrıldığı görüntüler infial yarattı! İBB'den cevap gecikmedi

30.03.2023 09:49

İstanbul'da bir metrobüsün iş makinesi ile parçalanmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Söz konusu videoyla ilgili İBB'den yapılan açıklamada, "Söz konusu görüntü 2007 yılında Hollanda'dan alınan, verimsizliği ve ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle hurdaya ayrılan, yedek parçası bulunmayan ve üretici firması da iflas etmiş olan eski metrobüs araçlarının 'Makine Kimya Endüstrisi' tarafından taşınma öncesi parçalara ayrılma görüntüsüdür." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada yayılan bir videoda metrobüsün iş makinesi ile parçalanmadığı anlara ilişkin görüntüler tartışma konusu oldu. Metrobüsün parçalarının kullanılabileceğini belirtenler yapılan işleme tepki gösterdi.

"TAŞINMA ÖNCESİ PARÇALARA AYRILMA GÖRÜNTÜLERİ"

Tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Söz konusu görüntü; 2007 ve 2008 yılında Hollanda'dan alınan, verimsizliği ve ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle hurdaya ayrılan, yedek parçası bulunmayan ve üretici firması da iflas etmiş olan eski metrobüs araçlarının 'Makine Kimya Endüstrisi' tarafından taşınma öncesi parçalara ayrılma görüntüsüdür. Kurumumuz, yerli üretim olan güçlü ve konforlu metrobüs araçlarını şehrimize kazandırmaya devam etmektedir." denildi.

İşte o açıklama:

Kaynak: DHA
YORUMLAR (7)
  • muammer kara: MKE VERECEGINE O VAZIYETTE HURDA OLARAK SATSAN DAHA FAZLA GELIR ELDE EDERSIN KIMI KARAVAN YAPAR KIMI PARCALARINI DEGERLENDIRIR.YAZIK GUNAH DEVLET MALI Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
  • Ersin Kurt: Bazı insanların koyun sürüsü gibi araştırmadan sorgulamadan söylediklerine inanacağını bildikleri için kendi akıllı seviyelerini baz alıp herkesi a yerine koymaya çalışarak utanmadan yalan söylüyorlar, metrobüs kullananlar ve kendi aklını kullanarak araştırabilenler iyi bilir ki BU METROBÜS EN SON SATIN ALINAN METROBÜS Cevap Yaz 17 8 Yayından Kaldır
  • serdar sahan: Yazılanı Bile okuyamayan bir toplumuz Makine Kimya MKE taşımadan önce parçalıyor demiş. Yani belediye değil MKE parçalıyor. Cevap Yaz 7 9 Yayından Kaldır
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