Metrobüsün parçalara ayrıldığı görüntüler infial yarattı! İBB'den cevap gecikmedi

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Sosyal medyada yayılan bir videoda metrobüsün iş makinesi ile parçalanmadığı anlara ilişkin görüntüler tartışma konusu oldu. Metrobüsün parçalarının kullanılabileceğini belirtenler yapılan işleme tepki gösterdi.

"TAŞINMA ÖNCESİ PARÇALARA AYRILMA GÖRÜNTÜLERİ"

Tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Söz konusu görüntü; 2007 ve 2008 yılında Hollanda'dan alınan, verimsizliği ve ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle hurdaya ayrılan, yedek parçası bulunmayan ve üretici firması da iflas etmiş olan eski metrobüs araçlarının 'Makine Kimya Endüstrisi' tarafından taşınma öncesi parçalara ayrılma görüntüsüdür. Kurumumuz, yerli üretim olan güçlü ve konforlu metrobüs araçlarını şehrimize kazandırmaya devam etmektedir." denildi.

İşte o açıklama: