Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı - Son Dakika

İNCİRLİ metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde iki metrobüs aracının arızalanarak peş peşe yolda kalması üzerine seferlerde aksamalar yaşandı. Yaklaşık 1 buçuk saat bekleyen araçlar yüzünden metrobüs trafiği oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

Olay, saat 19.00 sıralarında İncirliği durağı ile Zeytinburnu durağı arasında, Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Durağa yakın yerde önce bir metrobüs aracı arıza yaparak yolda kaldı. Arızalı aracın yoldan kaldırılması için yol yardım aracı geldi. Seferlerin tek şeritten kontrollü sağlandığı sırada başka bir araç da arıza yaptı. Aracın içinde bulunan bazı vatandaşlar durağa yaya olarak yürürken, bazıları da arkada bekleyen diğer araçlara bindi. İki metrobüs aracının peş peşe arıza yapması üzerine uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Arızalan araçların çekicilerle yoldan çekilmesiyle yaklaşık 1 buçuk saat sonra metrobüs seferleri normale döndü.

- İstanbul