METROBÜS SEFERLERİNDE AKSAMALAR YAŞANIYOR - Son Dakika
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METROBÜS SEFERLERİNDE AKSAMALAR YAŞANIYOR

29 dakika önce

İncirli metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde iki metrobüs aracının arızalanarak peş peşe yolda kalması üzerine seferlerde aksaklık yaşandı.

METROBÜS SEFERLERİNDE AKSAMALAR YAŞANIYOR, System.String[]

İncirli metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde iki metrobüs aracının arızalanarak peş peşe yolda kalması üzerine seferlerde aksaklık yaşandı. Yaklaşık bir buçuk saattir bekleyen araçlar yüzünden metrobüs trafiği oluştu.

Olay, saat 19.00 sıralarında İncirliği durağı ile Zeytinburnu durağı arasında, Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Durağa yakın yerde önce bir metrobüs aracı arıza yaparak yolda kaldı. Arızalı aracın yoldan kaldırılması için yol yardım aracı geldi. Seferlerin tek şeritten kontrollü sağlandığı sırada başka bir araç da arıza yaptı. Aracın içinde bulunan bazı vatandaşlar durağa yaya olarak yürürken, bazıları da arkada bekleyen diğer araçlara bindi. İki metrobüs aracının peş peşe arıza yapması üzerine uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Arızalı araçların çekicilerle yoldan çekilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

Arıza yapan metrobüs araçları

Olay yerine gelen çekiciler

Vatandaşların yaya olarak durağa yürümesi

Metrobüs trafiği

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Zeytinburnu, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:08 Kaynak: DHA
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